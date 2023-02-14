Отразил пенальти и потерял сознание: в Бельгии во время матча умер 25-летний вратарь

Страшной трагедией завершился матч аматорского чемпионата Бельгии между командами "Винкель Спорт" и "Вестрозебек". Вратарь хозяев Арне Эспель умер во время поединка.

Об этом сообщает издание Het Nieuwsblad.

В ходе встречи команда гостей заработала право на пенальти. 25-летний бельгийский голкипер "Винкель Спорт" Арне Эспель парировал 11-метровый, но сразу после этого упал на газон и потерял сознание.

Врачи пытались спасти жизнь игрока, в том числе с применением дефибриллятора. Однако по дороге в больницу сердце голкипера навсегда остановилось.

"Это трагедия и шок для нас. Арне всю свою жизнь был в клубе, его очень любили. Он был отличным парнем, всегда дружелюбным и готовым помочь. Это действительно тяжелый удар. Прежде всего для его семьи, а также для всех нас", – прокомментировал трагедию спортивный директор "Винкель Спорт" Патрик Ротсарт.

Ранее сообщалось, что футболист луганской "Зари" Олег Данченко перенес клиническую смерть во время тренировки на сборах в Турции. У 28-летнего украинца трижды останавливалось сердце.

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