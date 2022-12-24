Отреагировали на позорное решение: УАФ обратилась в УЕФА по поводу турнира в России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к УЕФА с требованием объяснить ситуацию по возможному проведению турнира среди юношей в российском Волгограде.

В УАФ требуют от УЕФА конкретики по этому вопросу. В случае подтверждения этого турнира в России, УАФ считает, что УЕФА и ФИФА нарушают решение исполнительного комитета УЕФА и Совета ФИФА по поводу бана российских команд и запрета на проведение мероприятий в стране-агрессоре.

"Если указанное заявление РФС соответствует действительности, этот турнир станет первой международной мерой, проведенной в стране-агрессоре с начала войны в Украине, осужденной всем цивилизованным миром, и фактически будет нарушением санкций, справедливо наложенных ФИФА и УЕФА на Россию. Искренне верим, что упомянута выше заявление РФС ложно, и обращаемся за подтверждением этого", – говорится в сообщении.

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плейофа отбора на Чемпионат мира-2022.

Впоследствии УЕФА продлил "бан" клубам и сборным РФ. запретив россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23. В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА.

Читайте также:

Не заслуживает второго шанса: скандального россиянина выгнали из команды пилота Формулы-1

Легенда мирового хоккея призвал исключить россиян из всех международных соревнований

Россия собирается включить клубы с оккупированных территорий Украины в свой чемпионат: УАФ требует жестких санкций для РФ