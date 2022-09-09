Отрезал команду соперника одним пасом: украинский вратарь отдал голевую передачу через все поле в Лиге Европы (видео)

29-летний Коваль, выступающий за молдавский "Шериф", отдал голевую передачу в выездном противостоянии с кипрской "Оминией", за которую играет украинец – Роман Безус.

Отметим, что это произошло уже на второй минуте противостояния. Дальнее выбивание от Коваля превратилось в ассист на нигерийца Рашида Ибрагима Аканби, который стал автором первого гола во встрече.

Сам поединок завершился со счетом 3:0 в пользу "Шерифа". После перерыва Шериф удвоил преимущество благодаря точному удару с пенальти от Ияи Белл Атьемвена – 0:2. А уже после экватора встречи третий гол в ворота "Омонии" забил Мухаммед Диоп.

Вашему вниманию видеообзор игры между "Омонией" и "Шерифом". Пас Коваля можно увидеть, начиная с 0:25.

Что касается Безуса, то он появился в игре на 81-й минуте.

В другом матче этой группы испанский "Реал" Сосьедад минимально одолел на выезде английский "Манчестер Юнайтед" (1:0);

Во 2-м туре "Шериф" дома будет принимать "красных дьяволов", а "Омония" встретится в гостях с "Реалом". Обе эти игры состоятся в четверг, 15 сентября.

Добавим, что Коваль присоединился к "Шерифу" в середине августа 2022 года. До переезда в Молдову украинец поиграл за "Оденсе" (Дания), "Депортиво" (Испания) и "Аль-Фатех" (Саудовская Аравия). Также на его счету выступления за киевское "Динамо", ужгородскую "Говерлу" и запорожский "Металлург", воспитанником которого он и является. Коваль перешел в "Шериф" на правах свободного агента, поэтому достался новому клубу совершенно бесплатно. На его счету три матча, в которых он пропустил три гола.