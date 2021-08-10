"Отрезанный" Крым, допинговый "бан", зашквары с Килипко и Магучих: главные украинские скандалы Олимпиады-2020

Вспоминаем резонансные ситуации с участием Украины и наших спортсменов, которыми запомнились Игры в Токио.

8 августа в Токио завершились Олимпийские игры-2020. На главных соревнованиях четырехлетия украинские спортсмены завоевали 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.

В медальном зачете Олимпиады-2020 наша сборная заняла 44-е место, а по количеству наград стала 16-й. Однако не только спортивными достижениями запомнятся для Украины Игры в Токио, а и громкими скандалами. ТСН Проспорт рассказывает о главных из них.

"Оторванный" Крым

Первый из скандалов вспыхнул еще до начала Игр в Токио. Официальный сайт Олимпиады допустил грубую ошибку, изобразив территориальные границы Украины. Временно оккупированный Россией Крымский полуостров был отделен от территории Украины. На карте мира между материковой территории Украины и Крымом была такая же линия, которой обозначены границы между разными государствами.

В украинском МИД мгновенно отреагировали и поручили дипломатам разобраться в ситуации. Вскоре карту на сайте Олимпийских игр обновили. Сейчас на ней украинские границы выглядят так же целостно, как их и признает международное сообщество. А Международный олимпийский комитет попросил прощения у Украины.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", - написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как только мы узнали вчера о некорректном карту на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена # КримЦеУкраина pic.twitter.com/h9zrWrXtJL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2021

Допинговые скандалы

Не обошлось на соревнованиях в Токио и без допинговых скандалов с участием украинских атлетов. Еще до начала Олимпиады запрет выступить на Играх-2020 получили гимнаст Олег Верняев, тяжелоатлет Дмитрий Чумак, боксер Евгений Барабанов, легкоатлет Игорь Главан.

Отстранение продолжили и во время самой Олимпиады. Из-за положительной допинг-пробы не была допущена к соревнованиям триатлонистка Юлия Елистратова.

xsport

А еще трех украинцев отстранили от Олимпиады в связи с нарушением антидопинговых правил. Легкоатлеты Михаил Гаврилюк, Назар Коваленко и Наталья Пироженко-Чорномаз не сдали вовремя все необходимые допинг-тесты. Как итог, им было отказано в участии на Олимпийских играх.

facebook.com/nazar.kovalenko.73

Украинок назвали россиянками

Во время церемонии награждения в Токио украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук, которые добыли "бронзу" в дуэте, объявили как представительниц ОКР (российская команда из-за допингового скандала лишена на Олимпиаде названия страны, флага и гимна - прим.).

Позже оргкомитет Игр в Токио попросил за это прощения, назвав инцидент "операционной ошибкой".

"Хочу принести извинения за ситуацию с украинскими синхронистками. Это была операционная ошибка. Еще раз просим прощения", - заявил спикер оргкомитета Такая Маса во время пресс-конференции.

Associated Press

Скандал с Мариной Килипко

Украинская дебютантка Олимпийских игр, легкоатлетка Марина Килипко стала пятой в прыжках с шестом. Однако заявила, что могла бы показать еще лучший результат, если бы рядом был ее личный тренер.

После своего выступления Марина, давая интервью телевидению, со слезами на глазах раскритиковала руководство Федерации легкой атлетики Украины и Национального олимпийского комитета страны.

"Никто не смог бы мне помочь. Почему здесь нет моего личного тренера, я не услышала ответа ни от кого. Я просила, говорила, что мне нужен тренер. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. По каким критериям это делается...

Я три раза слезно просила, что мне нужен тренер - "Хорошо, это потом; то не мы решаем; это не тот решает, то еще что-то ..." В результате мне не дали ответ, а потом выложили список, после чего я поняла, что нет смысла биться головой о стену", - рассказала Марина в эфире UA: Перший.

Associated Press

Скриншот видео

Позже личный тренер спортсменки Виктор Шевцов отреагировал на скандал со своей подопечной, заявив, что его не взяли на Олимпиаду из-за проблем с финансированием.

"Марина надеялась, что я поеду, и я сам надеялся. Мне никто ничего не говорил, что я не поеду. Я знал, что ситуация очень такая тяжелая финансовая в Федерации. Там сократили ставки у спортсменов и так далее, то есть с финансированием это связано. Ну я думал, что так, значит нет средств, не за что везти", - сказал тренер в эксклюзивном интервью ТСН.

instagram.com/maryna_kylypko

Украинка Магучих обнималась с россиянкой

В конце Олимпиады в украинском медиапространстве разгорелся еще один скандал. На бронзовую призерку по прыжкам в высоту, 19-летнюю легкоатлетку Ярославу Магучих обрушился шквал критики в Сети после совместного фото с представительницей команды ОКР Марией Ласицкене.

После завершения соревнований Ярослава и Мария сделали несколько совместных фото, на которых они, обнимаясь, стояли с флагами Украины и ОКР. Эти кадры вызвали большие дискуссии в Украине.

Associated Press

Добавим, что Магучих также является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины. А Ласицкене - капитан Вооруженных сил РФ, в 2018 году она была доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

Теперь от 19-летней легкоатлетки ждут объяснений в Минобороны Украины.

"Ярослава Магучих сейчас находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", - написала у себя в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Наша бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава сваи магучие действительно является младшим сержантом (apd) ВСУ. В состав ... Опубликовано Анной Маляр воскресенье, 8 августа 2021

Отметим, что на защиту Ярославы уже стал каратист Станислав Горуна, заявив, что "спорт - вне политики". А также борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль в Токио.

"Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины и она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребенка, которому 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия о том, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что проблема именно в этом заключается.

Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент когда ты становишься олимпийским призером и ты находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку, с которой они соревновались", - сказал Беленюк в интервью телеканалу НАШ.

Associated Press

Боксера Хижняка засудили?

Пожалуй, самым большим для Украины сугубо спортивным апсетом на Олимпиаде в Токио стало поражение Александра Хижняка в финале боксерского турнира. В финале Хижняк сенсационно нокаутом уступил бразильцу Геберта Соуза.

26-летний украинец убедительно выиграл два раунда, но не остановился и пошел добивать соперника в третьем. Внезапно Хижняк пропустил сильный удар и оказался на канвасе. Судья остановил бой и зафиксировал нокаут, отдав победу бразильцу.

Associated Press

Associated Press

Украинские болельщики возмутились решением арбитра, взорвавшись гневом в соцсетях.

После этого глава Федерации бокса Владимир Продивус разнес судейство на Олимпиаде. По его мнению, "непонятное решение судьи лишило Александра заслуженной золотой награды".

"Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, для которых нет в голове ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравого смысла.

Возможно, наш полтавский танк и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом?! Абсолютно непонятное решение судьи, лишило нашего Александра заслуженного "золота". Александр Хижняк - легенда современного любительского бокса. Легенда, которой мы гордимся!" - сказал Продивус.

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус: "Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду ... Опубликовано Ukrainian Boxing Federation пятницы, 6 Августа 2021

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