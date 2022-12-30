Отрезаны от цивилизации: в РФ провалился план "бегства" из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию

Российский футбольный союз (РФС) не принял решения о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Об этом сообщают российские СМП (средства массовой пропаганды – прим.).

Государство-оккупант собиралось выйти из УЕФА и таким образом обойти отстранение от международных турниров и принять участие в азиатском отборе к чемпионату мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Однако вряд ли такой шаг поможет оккупантам. Даже в случае перехода в Азиатскую конфедерацию ФИФА не может пообещать российской сборной допуск к ЧМ, пока страна ведет захватническую войну против Украины.

"Одна из причин, почему решили не переходить в Азию – отсутствие гарантии включения нас в отбор? Да, нам никто этого не гарантирует. Такую гарантию нам может дать только ФИФА. Мы могли перейти, но не попасть в отбор. Хоть Азия, как и раньше, готова нас принять. Гарантийные письма не приняты, но оснований не доверять нет", – сказал президент РФС Дюков.

Отстранение России от международного футбола

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

Позже УЕФА продлил "бан" клубам и сборным РФ, запретив россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23. В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА.

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