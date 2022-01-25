"Отрывок из детства": Ломаченко показал мастерство в хоккее на открытом воздухе (фото)

В настоящее время Василий находится в поисках следующего оппонента.
Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко решил еще раз опробовать свои силы в хоккее.
Так, 33-летний украинский боксер на своей странице в Instagram выложил серию фотографий, где он на коньках и с клюшкой катается на льду. Поклонники Василия с восторгом отреагировали в комментариях на его хобби, призвав попробовать силы в сильнейшей лиге мира – НХЛ.
"И здесь был пойман отрывок из детства", — подписал фото Ломаченко, вспомнив восхищение.
- Недавно Ломаченко в своем последнем на данный момент бою победил Комми единогласным решением судей — 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO;
- Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения;
- Украинец хочет провести свой следующий поединок провести против абсолютного чемпиона мира австралийца Джорджа Камбососа.