"Отсиживаться не буду": известный теннисист Стаховский уехал из Украины в Будапешт

"Отсиживаться не буду": известный теннисист Стаховский уехал из Украины в Будапешт

Украинский теннисист Сергей Стаховский сообщил, что временно покинул территорию Украины.

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 36-летний спортсмен вернулся на родину и вступил в терроборону Киева.

Сейчас же Стаховский решил уехать в венгерскую столицу Будапешта, где он жил вместе со своей семьей. Теннисист рассказал, что его перевели в резерв ВСУ. В случае необходимости, он готов снова вернуться и защищать родную землю от оккупантов.

"Я вернулся в Будапешт. Мне предложили контракт на 12 месяцев в ВСУ. Я был под Харьковом, был под Изюмом на прошлой неделе. Я видел достаточно мотивированных военных, которые знают, что они делают.

Честно говоря, с автоматом в руках в уличных условиях я еще правильно представлял, что буду делать. А вот в условиях полевых боевых действий я вообще не очень хорошо себя представляю. Меня перевели в резерв, не убрали - в любой момент меня могут вернуть, я особо отсиживаться не буду", - сказал Сергей в интервью YouTube-каналу "ЧестнОК".

Ранее сообщалось, что бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна покинул территорию Украины. Каратист, защищавший родину в рядах ВСУ, отправился на турнир в Португалию.

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