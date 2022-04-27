"Отстаньте": украинский баскетболист с российским паспортом не хочет возвращаться в РФ

"Отстаньте": украинский баскетболист с российским паспортом не хочет возвращаться в РФ

Уроженец Донецка Джоэл Боломбой, который выступал за ЦСКА, отказался возвращаться в московский баскетбольный клуб.

Центровый отреагировал на письмо вице-президентка клуба Натальи Фураевой с требованием вернулся в клуб не позднее 1 мая. Иначе клуб сочтет отсутствие игрока нарушением трудового соглашения и обратится в суд.

"Отстаньте! Я уже сказал вам, что я не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно путем угроз и наказаний. Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что все понимаете, и что мы можем уехать", – написал Болобой в Instagram stories.

instagram.com/bolomboy21/

Боломбой родился в Донецке. В 2018 году получил российское гражданство и дебютировал за сборную страны.

Напомним, что вратарь Иван Лука Вавассори, который защищает Украину от российских захватчиков, был ранен во время обстрелов в блокадном Мариуполе.

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