"Отставка – признак мужества, а не трусости": Луческу опроверг информацию о завершении карьеры

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подробно прокомментировал свое решение подать в отставку с поста наставника "бело-синих".

78-летний румынский специалист рассказал о причинах, побудивших его покинуть "Динамо", а также опроверг информацию о том, что окончательно решил завершить тренерскую карьеру.

"Откуда взялась информация о завершении карьеры? От команды. Я не знаю, как это было интерпретировано. Я никогда этого не говорил. Я ушел только из команды.

Была деликатная ситуация. Месяц назад мы на 6 очков опережали "Шахтер" и шли к чемпионству. Беда заключалась в том, что травмировался Ярмоленко. Ему пришлось сделать операцию в Барселоне. Он будет восстанавливаться четыре месяца. Он был единственным опытным игроком, который мог перенести идеи тренера на поле.

Без такого игрока очень тяжело управлять командой. Когда у вас больше таких игроков, это даже лучше. Я потерял его. В каждой игре у нас был потерян один игрок. Однажды на последних минутах мы пропустили два нелепых гола. У нас очень молодая защита, это нормально.

Они скованы. В футболе такие явления происходят, в таких случаях ты не знаешь, что делать. Мы проиграли три игры подряд. В тех условиях я взял на себя полную ответственность и сказал, что это нормально. За результат всегда отвечает тренер. Я буду тем, кто уйдет в отставку и определенным образом спасет команду.

На игроков было бы невероятное давление. Я взял это на себя. Я больше думал об этом. Несколько раз я встречался с президентом и говорил ему, что хотел бы уйти, потому что здесь очень сложно с такими условиями. Не обязательно потому, что мы играем без зрителей. Ужаснее всего, что ты играешь под давлением войны.

Где-то два раза было так, что мы покидали поле и уходили в укрытие. Я оставался на поле. Останавливались матчи, ты час шатаешься возле кабинок и ждешь, когда выключится сирена. Когда раздается сигнал тревоги, вы вынуждены остановить игру. Это не футбол, который способствует продуктивности. Поэтому я считаю, что игроки заслуживают аплодисментов. Люди живут не только безумием войны и несчастьем, им нужна и частица души, чтобы хоть как-то порадовать себя. Для них футбол значит многое. Не думаю, что есть более близкий к душам людей спорт, чем футбол..

Через некоторое время все успокоилось. Украинцы достигли очень высокого уровня перехвата ракет. Несколько раз пролетали, падали на большом расстоянии. Я принял такое решение. Президент был определенным образом расстроен, потому что он этого не ожидал. Я не давал ему знать, потому что не хотел, чтобы он попытался изменить мое мнение.

Я считаю, что мы сделали хорошее дело. Команда играет хорошо, в матче с "Шахтером" мы доминировали, у нас было много моментов. Детская ошибка в центре защиты привела к пропущенному голу. Тренер должен обладать мужеством ответственности. Непросто уходить в отставку – это признак мужества, а не трусости. Никто не хотел бы сдаваться.

Я все еще в Украине. Через день-два я вернусь домой. Я думаю, что я буду делать. Приеду на дачу, приеду домой, посмотрю, как там. Сейчас физически чувствую себя хорошо. Здоровье мне позволяет продолжать.

Молодые игроки, еще раз говорю. Много молодых игроков. Самому старшему игроку в резервном списке было 28 лет. Остальные – 17, 18 лет. Это несчастье принесла война. Многие ушли. Уехали даже украинцы, которые имели определенный опыт. За два года мы потеряли 14 игроков", – цитирует Луческу издание Fanatik.

Напомним, Луческу сообщил о своем уходе из "Динамо" после поражения от донецкого "Шахтера" (0:1) в домашнем матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Мирча возглавил "Динамо" летом 2020 года и уже в дебютном сезоне выиграл с киевлянами чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, а также вывел команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

Контракт румынского специалиста с "бело-синими" был рассчитан до лета 2024 года, но Мирча принял решение досрочно уйти со своего поста.

После отставки Луческу "Динамо" назначило исполняющим обязанности главного тренера Александра Шовковского, который с января 2023 года работал ассистентом Мирчи в киевском клубе.

В следующем матче "бело-синие" под руководством СаШо 12 ноября на выезде встретятся с "Кривбассом" в рамках 14-го тура УПЛ. В настоящее время киевляне занимают восьмое место в чемпионате Украины, набрав 16 очков после десяти поединков.

Читайте также:

"Суркис разозлился": Луческу признался, почему не предупредил президента "Динамо" о намерении подать в отставку

Шовковский обратился к игрокам "Динамо" после назначения исполняющим обязанности главного тренера

"Стало для нас неожиданностью": Игорь Суркис отреагировал на решение Луческу покинуть "Динамо"