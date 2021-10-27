"Отставка руководства не погасит скандал": украинских спортсменов могут отстранить от международных соревнований

"Отставка руководства не погасит скандал": украинских спортсменов могут отстранить от международных соревнований

Экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов считает необходимым принятие нового антидопингового закона.

Член совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал информацию, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) был обвинен в манипуляции с допинг-пробами.

На своей странице в Facebook он опубликовал сообщение, в котором заявил, что теперь украинским спортсменам грозит отстранение от международных соревнований.

"Скорее всего, WADA приступит к процессу соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это следствие грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал.

Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA, принять новую редакцию соответствующего международным требованиям антидопингового закона, лежащего уже несколько лет под сукном в министерстве.

Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета WADA 24 ноября в Париже", - написал Жданов.

Скорее всего, ВАДА начнет процесс соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это последствия грубого... Опубликовано Игорем Ждановым Среда, 27 октября 2021 г.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что после того, как WADA опубликовало отчет о нарушениях со стороны НАДЦ международных стандартов тестирования спортсменов, директор Национального антидопингового центра Украины Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

В чем именно WADA обвиняет НАДЦ Украины

Согласно результатам расследования WADA, которое началось в 2019 году и длилось в течение двух лет, в течение 9 лет (начиная с 2012 года) Национальный антидопинговый центр Украины заранее сообщал спортсменам о том, что в ближайшее время к ним прибудут допинг-офицеры для взятия проб во внесоревновательный период.

В ходе операции "Геркулес" были найдены доказательства, что в 2021 году Национальный антидопинговый центр сознательно сообщил о шести пробах, взятых в соревновательный период, как о тестах, сданных во внесоревновательный период, нарушая различные статьи всемирного антидопингового кодекса.

В WADA объяснили, что это важно, поскольку некоторые вещества запрещены только в соревновательный период. Таким образом, положительный тест может быть по ошибке классифицирован как отрицательный, и в результате спортсмен может избежать наказания за нарушение антидопинговых правил.

Отчет WADA касательно НАДЦ Украины не является окончательным, расследование будет продолжаться. Представители операции "Геркулес" приняли все необходимые шаги и передали собранную информацию для изучения соответствующим инстанциям.

Относительно Национального антидопингового центра Украины был начат процесс соответствия, согласно положению международного стандарта, которе было подписано сторонами.

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