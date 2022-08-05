"Отстранение постоянное": в Международной организации по фигурному катанию достойно ответили на ничтожную претензию со стороны РФ

Так, недавно Тутберидзе выступила против розыгрышей трофеев и обновления рейтингов, если там не участвуют спортсмены из РФ.

В комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт" ISU решили расставить все точки над "i" по этому вопросу.

"Согласно единогласному решению конгресса ISU, отстранение является постоянным. Эти решения не являются ни санкцией, ни дисциплинарной мерой, ни решением о непригодности, а приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований.

Решение ISU по мировому рейтингу и мировому зачету также имеет постоянную силу и будет применяться в течение сезона-2022/23, как и устав и общие правила ISU, а также специальные регламенты и технические правила", — говорится в заявлении Международного союза конькобежцев.

Напомним, ISU в начале марта отстранил спортсменов из России и Беларуси от соревнований. В июне дисквалификация была продлена. Кроме того, у России отобрали право проведения этапа Гран-при по фигурному катанию.

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