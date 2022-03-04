Отстранили гимнастов и отобрали ЧЕ по карате: Россию продолжают выбрасывать из мирового спорта

Отстранили гимнастов и отобрали ЧЕ по карате: Россию продолжают выбрасывать из мирового спорта

Новые спортивные санкции для РФ после нападения на Украину.

Мировое сообщество продолжает применять санкции в Россию и ее спортсменам.

Российские гимнасты не смогут участвовать в международных соревнованиях из-за военного вторжения Российской Федерации в Украину.

Кроме того, Россию лишили права проведения ЧЕ-2023 по каратэ, который должен был состояться в Москве. Это решение приняла Европейская федерация карате.

"В нынешних печальных обстоятельствах мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность и соболезнования всем, кто пострадал от этого кризиса. Мы надеемся, что разрешение конфликта будет найдено в ближайшее время, чтобы восстановить нормальную жизнь и таким образом наши мероприятия можно будет безопасно проводить по всей Европе", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россию и Беларусь отстранили от международных хоккейных турниров, а УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия в футбольных турнирах. В частности, российские футбольные клубы выгнали из еврокубков, а сборная России не будет допущена к матчам плей-офф ЧМ-2022. Кроме того, УЕФА расторг многомиллионный контракт с "Газпромом".

Также отстранили спортсменов из России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой Международный союз конькобежцев (ISU) и Международный союз биатлонистов (IBU). А самая престижная в мире серия автогонок Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при России.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 9166 человек,

танков ‒ 251 ед,

Боевых бронированных машин – 939 ед,

артиллерийских систем –105 ед,

РСЗО — 50 ед,

средства ПВО — 18 ед,

самолетов – 33 ед (уточняется),

вертолетов – 37 ед,

автомобильной техники — 404 ед,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: