Отстранили от тенниса на 16 лет: уроженку России наказали за участие в договорных матчах

Отстранили от тенниса на 16 лет: уроженку России наказали за участие в договорных матчах

Теннисистку из Кыргызстана Ксению Палкину дисквалифицировали на 16 лет за участие в договорных матчах.

32-летняя теннисистка, являющаяся уроженкой России, признала свою вину.

Об этом сообщает ITIA.

Палкина участвовала в договорных матчах в 2018-19 годах. Впоследствии ее задержала французская полиция, и более двух лет продолжалось расследование.

В итоге спортсменку отстранили на 16 лет, правда, 6 из них условно.

До 21 ноября 2029 Палкиний запрещено не только играть в теннис на профессиональном уровне, но и тренировать других спортсменов и вообще находиться на турнирах.

Кроме того, она заплатит штраф в 12 500 долларов.

Напомним, что бывшая первая ракетка мира, знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в афере.

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