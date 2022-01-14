Отстранили от тренировок: у одного из самых перспективных футболистов мира обнаружили опасную болезнь

Отстранили от тренировок: у одного из самых перспективных футболистов мира обнаружили опасную болезнь

У 21-летнего канадца проблемы с сердцем.

У защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса, ранее переболевшего коронавирусом, обнаружили признаки легкого миокардита (воспаление сердечной мышцы - прим.).

О проблемах 21-летнего канадского футболиста со здоровьем рассказал главный тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсман.

"Вчера мы проводили контрольное обследование игроков, переболевших коронавирусом. У Альфонсо обнаружили признаки легкого миокардита.

Пока он не тренируется. Это не так драматично, но он точно не будет доступен в течение следующих нескольких недель, потому что для лечения нужно время. Мы точно не знаем, был ли миокардит вызван коронавирусом. Есть такая вероятность, но не на 100 процентов ясно", - приводит слова Нагельсманна пресс-служба "Баварии".

Добавим, что в этом сезоне Дэвис провел 23 матча за мюнхенцев во всех турнирах и отличился 6 результативными передачами.

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