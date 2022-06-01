Отстроим страну вместе: сборная Украины запустила продажу виртуальных билетов на матч с Шотландией

Сборная Украины предлагает купить виртуальный билет на полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 против команды Шотландии.

В среду, 1 июня, сборная Украины встретится с шотландцами на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Для "сине-желтых" это будет первый официальный матч в 2022 году.

Далеко не все украинские болельщики могут прибыть в Шотландию и поддержать команду Александра Петракова в сверхважном поединке. Однако купить виртуальный билет на игру Шотландия - Украина может любой из любой точки мира.

Все собранные средства будут перечислены на восстановление критической инфраструктуры Украины через фандрейзинговую платформу UNITED24, которую инициировал Президент Владимир Зеленский.

Все, кто хочет приобщиться к восстановлению Украины и поддержать национальную сборную, смогут сделать вклад, приобретя виртуальный билет одной или нескольких категорий на сумму от 300 до 5000 грн.

Каждый обладатель такого билета сможет поучаствовать в розыгрыше подарков от партнеров сборной Украины. К примеру, за взнос в размере 5000 гривен благотворитель будет иметь право на участие в розыгрыше футболки с автографом, в которую был одет один из игроков во время матча. Приобрести виртуальные билеты и увидеть список подарков можно по ссылке.

Отметим, что виртуальный билет не позволяет посетить матч. Онлайн-трансляция с участием украинских ведущих и комментаторов будет доступна на YouTube-канале ВЗБІРНА.

Организаторами сбора средств от продажи виртуальных билетов на матч сборной Украины выступили VBET Ukraine, Украинская ассоциация футбола и билетный сервис TicketBox.

Матч Шотландия - Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

Победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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