Отступать некуда: Босния и Герцеговина подвинула Украину на третье место в отборочной группе ЧМ-2022

Отступать некуда: Босния и Герцеговина подвинула Украину на третье место в отборочной группе ЧМ-2022

Команда Ивайло Петева уверенно обыграла Казахстан.

Сборная Боснии Герцеговины победила команду Казахстана в матче 7-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022. Встреча на "Астана Арене" в Нур-Султане завершилась поражением хозяев со счетом 0:2.

Героем поединка стал нападающий бельгийского "Эйпен" Смаил Превляк, который оформил дубль, отличившись на 25-й и 66-й минутах.

Это первая победа балканцев в отборе на мундиаль в Катаре. Босния и Герцеговина набрала 6 очков и вышла на второе место в турнирной таблице группы D. Украина с 5 баллами занимает третью позицию, опережая по дополнительным показателям Финляндию.

Сегодня команда Александра Петракова на выезде сыграет против Финляндии. Начало игры - в 19:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Финляндия - Украина.

После игры с Финляндией, сборная Украины 12 октября сыграет еще один поединок отбора на мировое первенство - дома с Боснией и Герцеговиной . Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию.

. Этот матч состоится во Львове. Казахстан в этот же день дома примет Финляндию. Заключительный матч группового этапа квалификации ЧМ-2022 украинская сборная проведет 16 ноября в гостях также против команды Боснии и Герцеговины. В этот же день Финляндия будет принимать Францию.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций-УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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