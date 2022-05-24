Отсылка к войне в Украине: УЕФА презентовал мяч финала Лиги чемпионов (фото)

Европейский футбольный союз (УЕФА) представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал" будут определять обладателя трофея мячом, посвященным полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины.
Дизайн мяча выполнен в бело-серебристой цветовой гамме. На нем на украинском и английском языках написано слово "мир/peace".
Этот специальный мяч для финала Лиги чемпионов разработала компания Adidas. После матча мяч выставят на благотворительный аукцион, а вырученные средства будут направлены в фонд помощи беженцам.
THE CHAAAAAAAAAAMPIONS— adidas Football (@adidasfootball) May 24, 2022
We proudly presente official match ball для final UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2
Финальный поединок Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" состоится в субботу, 28 мая, на арене "Стад де Франс" в Париже.
Начало игры - в 22:00 по киевскому времени. Следите за онлайн-трансляцией матча на нашем сайте.
Читайте также:
Ливерпуль - Реал Мадрид: где смотреть финал Лиги чемпионов и прогнозы букмекеров
Капитанская повязка и ассист: Шевченко принял участие в матче звезд футбола в поддержку Украины (видео)
Дикость из России: 10-летний хоккеист избил арбитра клюшкой - комментатор взорвался восторгом