Отсылка к войне в Украине: УЕФА презентовал мяч финала Лиги чемпионов (фото)

Отсылка к войне в Украине: УЕФА презентовал мяч финала Лиги чемпионов (фото)

Европейский футбольный союз (УЕФА) представил мяч, которым сыграют в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал" будут определять обладателя трофея мячом, посвященным полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины.

Дизайн мяча выполнен в бело-серебристой цветовой гамме. На нем на украинском и английском языках написано слово "мир/peace".

Этот специальный мяч для финала Лиги чемпионов разработала компания Adidas. После матча мяч выставят на благотворительный аукцион, а вырученные средства будут направлены в фонд помощи беженцам.

THE CHAAAAAAAAAAMPIONS

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We proudly presente official match ball для final UEFA @ChampionsLeague. pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2 — adidas Football (@adidasfootball) May 24, 2022

Финальный поединок Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом" состоится в субботу, 28 мая, на арене "Стад де Франс" в Париже.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени. Следите за онлайн-трансляцией матча на нашем сайте.

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