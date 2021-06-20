"Ответ на миллион долларов": Ломаченко назвал команду, которая выиграет Евро-2020 (видео)

Легковес дал неожиданный ответ на актуальный вопрос.

Звездный украинский боксер Василий Ломаченко дал свой прогноз относительно победителя Чемпионата Европы по футболу, который проходит в эти дни в 11 городах континента.

В Instagram был опубликован ролик с экс-чемпионом мира, где он отвечает на вопрос, кто выиграет Евро-2020. "Думаю, это должна быть лучшая европейская сборная в мире", - сказал Василий.

Мужчина в ролике отреагировал на "прогноз" Ломаченко словами: "Вопрос - на один миллионов долларов и ответ - на один миллионов долларов".

Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год .

. Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.

Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

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