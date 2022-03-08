Ответил на ложь: легендарный английский футболист послал Лаврова вслед за русским кораблем

Гарри Линекер демонстрирует солидарность с Украиной, защищающей свою землю от российских оккупантов.

Легендарный форвард сборной Англии по футболу Гарри Линекер продолжает выражать поддержку Украине в борьбе с российскими захватчиками.

Накануне министр иностранных дел государства-агрессора Сергей Лавров заявил, что "россияне не начинали войну в Украине, а лишь пытаются ее предотвратить". Подлая ложь путинского миниситра разозлила Линекера и он послал его вслед за русским кораблем.

"Пошел на**й", - написал англичанин в своем Twitter, показав солидарность с украинским народом.

Ранее сообщалось, что Линекер среди других звезд мирового спорта разнес решение Путина о признании Россией "ЛДНР".

"Европа на грани войны. Люди - прекрасные создания. После миллионов лет эволюции мы получили достаточно ума, чтобы быть невероятно тупыми", - подчеркнул он.

"Непостижимо жесток. Как кто-то может быть настолько злым, чтобы причинить это своим ближним?", - подписал Линекер у себя на странице другое видео, где показаны ужасные последствия бомбардировки оккупантами в Ирпене.

Incomprehensibly cruel. How can anyone be evil enough to inflict this on their fellow human beings? https://t.co/fu96JrAfTx — Gary Lineker (@GaryLineker) 7 марта 2022

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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