Ответный удар: фанаты атаковали Роналду бутылкой Coca-Cola во время матча Евро-2020 против Франции

Ответный удар: фанаты атаковали Роналду бутылкой Coca-Cola во время матча Евро-2020 против Франции

Также в португальца бросали другими предметами.

"Война" между Криштиану Роналду и Coca-Cola не утихает. Поклонники популярного газированного напитка ответили на поступок звездного португальца на пресс-конференции перед стартовым матчем Евро-2020 с Венгрией, тогда футболист демонстративно убрал со стола две бутылки "Coca-Cola" и призвал пить воду.

Во время матча заключительного тура группового этапа с Францией 36-летний форвард португальцев получил "месть".

После второго забитого мяча в ворота "трехцветных", Роналду выполнил свой традиционный прыжок, а с трибун в него полетели различные предметы, среди которых и бутылка Coca-Cola.

Cristiano Ronaldo has Coca-Cola bottle thrown at him before Euro 2020 ✳️ #cristianoronaldo #pitchinvader https://t.co/j4eMSQjis9 — Sporting Excitement (@SportingExcite) June 24, 2021

Сообщалось, что Роналду своим жестом обвалил акции компании Coca-Cola на 4 миллиарда долларов. Позже стало известно, что такая информация сильно преувеличена.

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo



This is absolutely brilliant pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — Goal (@goal) June 15, 2021

Позже поступок Роналду повторил итальянец Мануэль Локателли.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA 's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 17, 2021

Прервать оригинальный флешмоб решил украинец Андрей Ярмоленко. Он вспомнил действия Роналду и Поля Погба, а затем обратился к спонсорам турнира Coca-Cola и Heineken.

"А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca-Cola. Я поставлю Coca-Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной", - сказал Ярмоленко, подсунув в себя напитки и рассмеявшись.

Матч Португалия - Франция завершился вничью 2:2 . Французы с первого места вышли в плей-офф, а португальцы - с третьего.

. Французы с первого места вышли в плей-офф, а португальцы - с третьего. В 1/8 финала Португалия сыграет с Бельгией (27 июня, 22:00), а Франция - против Швейцарии (28 июня, 22:00).

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Роналду повторил мировой рекорд по голам в истории национальных сборных.

Германия вырвала путевку в 1/8 финала, Франция и Португалия сыграли в боевую ничью: обзор матчей 3 тура группы F Евро-2020

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