Отыграла матч-бол: известная украинская теннисистка драматично пробилась в основную сетку Roland Garros

Опытная украинка Леся Цуренко смогла преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции по теннису.

32-летняя Цуренко, которая сейчас занимает 121-е место в мировом рейтинге, сумела в финале квалификации второго турнира Большого шлема сезона победить японку Юки Наито (№219 WTA).

Поединок длился 2 часа и 11 минут. Украинка проиграла первый сет, взяв в нем всего два гейма. Во второй партии японка имела матч-бол и могла завершать встречу в свою пользу, однако Леся не позволила сопернице этого сделать и выиграла сет на тай-брейке.

В решающей партии украинская теннисистка не оставила сопернице шансов. Как итог, 2:6, 7:6(0), 6:2 - Цуренко одержала сверхволевую победу и сыграет в основном раунде Roland Garros-2022.

Цуренко восьмой раз в карьере и впервые за три года пробилась в основу Roland Garros. Ее лучшим результатом на Открытом чемпионате Франции является четвертый круг в 2018 году.

Добавим, что свои выступления на Roland Garros с основной сетки также начнут другие три украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская. А вот Элина Свитолина впервые за 11 лет пропустит Roland Garros.

Ранее ТСН Проспорт писал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина беременна. Главная звезда украинского тенниса и ее возлюбленный, французский теннисист Гаэль Монфис назвали пол будущего ребенка.

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