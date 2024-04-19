Отыграла пять матчболов: Костюк одержала сверхсложную победу над седьмой ракеткой мира в Штутгарте

Марта в пятый раз в карьере обыграла теннисистку из топ-10 мирового рейтинга.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№27 WTA) обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (№7 WTA) во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте.

Матч длился 2 часа 42 минуты и закончился победой 21-летней уроженки Киева по итогам трех сетов – 6:2, 4:6, 7:5.

В решающей третьей партии Костюк проигрывала со счетом 4:5. Китаянка имела 5 матчболов на своей подаче, но украинка сумела их все отыграть и в итоге одержала победу.

За матч Костюк 3 раза подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 14 брейкпойнтов.

"Я не верила, что смогу выиграть этот поединок. Все розыгрыши на матчболах были невероятными. Возможно, я заслужила немного (победу – прим.)", – сказала Марта в интервью на корте после игры.

Для Костюк это пятая в карьере победа над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга. В этом году Марта сделала это уже во второй раз: на турнире в Сан-Диего она в полуфинале обыграла американку Джессику Пегулу, которая занимала тогда пятое место в рейтинге WTA.

В четвертьфинале соревнований в Штутгарте соперницей Костюк станет американка Кори Гауфф, третья сеяная на турнире.

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