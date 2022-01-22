Вырвали победу на последних секундах: "Интер" с трудом обыграл аутсайдера Серии А

Лидер турнирной таблицы чуть не потерял очки.
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Интер" на домашнем поле обыграл "Венецию" – 2:1.
Счет матча открыл на 19-й минуте Томас Генри. "Нерадзурри" отыгрались в конце первого тайма – отличился Николо Барелла.
Решающий мяч забил Эдин Джеко только на 90-й минуте.
- "Интер" продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А (53 очка). "Венеция" находится на 17-й позиции (18 баллов).
- В рамках 24-го тура Серии А команда Симоне Индзаги 6 февраля сыграет в дерби с "Миланом", а "Венеция" встретится с "Наполи".
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