Ожидаем честной игры как на поле, так и за его пределами – УЕФА о предстоящей дуэли Украины и России в полуфинале ЧЕ по футзалу

Ожидаем честной игры как на поле, так и за его пределами – УЕФА о предстоящей дуэли Украины и России в полуфинале ЧЕ по футзалу

Там делают все возможное для обеспечения безопасности.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) высказался по поводу предстоящего поединка 1/2 финала Чемпионата Европы по футзалу между Украиной и Россией.

Так, главный европейский футбольный орган заявил, что ожидает честную игру от обеих команд. Кроме того, УЕФА отметил, что делает все возможное для обеспечения безопасности.

"Решение Чрезвычайной комиссии УЕФА от 2014 года, гарантирующее, что сборные Украины и России не сыграют друг с другом, по понятным причинам не может распространяться на всю серию плей-офф таких турниров, как Чемпионат Европы по футзалу. Таким образом, матч пройдет по расписанию.

УЕФА ожидает от обеих команд честной игры как на поле, так и за его пределами. Нидерландский оргкомитет при поддержке УЕФА делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность мероприятия, и в этой связи работает над реализацией конкретных планов безопасности", — заявили в пресс-службе УЕФА в ответ на запрос "РБ Спорт".

Поединок полуфинала ЧЕ-2022 по футзалу между Украиной и Россией начнется в пятницу, 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени;

В другом матче 1/2 финала встретятся Португалия и Испания. Именно португальцы являются победителем турнира и лучшей командой планеты.

Читайте также:

"Ведут матчи на русском языке, и это наши друзья": в России заговорили о "тесных связях" с Украиной перед полуфиналом ЧЕ по футзалу

Маркевич о полуфинале Евро-2022 по футзалу: несмотря на агрессию соседа, думаю матч Украина – Россия все же состоится

Украина — Россия: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Чемпионата Европы-2022 по футзалу