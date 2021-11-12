Ожидаем скандала: все 20 клубов сильнейшей лиги мира выступили против проведения Чемпионата мира каждые два года

Ожидаем скандала: все 20 клубов сильнейшей лиги мира выступили против проведения Чемпионата мира каждые два года

Ранее эту идею не поддержали и 12 европейских сборных.

Все 20 клубов английской Премьер-лиги выступили против проведения Чемпионата мира каждые два года.

Об этом идет речь на официальном сайте АПЛ.

Так, по мнению представителей Премьер-лиги, такой подход к проведению мундиалей негативно отразится на состоянии игроков, фанатах, предсезонной подготовке клубов и качестве международных соревнований.

"Мы открыты для реформ и новых идей, но они должны усилить взаимодополняющий баланс между отечественным и международным футболом, чтобы улучшить игру на всех уровнях", — говорится в официальном заявлении АПЛ.

Как известно, Международная федерация футбола (ФИФА) намерена от 2026 года проводить Чемпионат мира каждые два года, а не раз в четыре года, как это происходит сейчас. Для того чтобы вместить в четырехлетие два мундиаля, ФИФА предлагает уменьшить количество отборочных матчей, а также количество международных пауз между ними.

Впрочем, эту идею уже не поддержали 12 европейских сборных. Они не желают участвовать в мундиалях каждые два года и сообщили УЕФА о намерениях выйти из состава ФИФА.

С момента основания в 1930 году Чемпионат мира по футболу проводится раз в четыре года. Исключением стали лишь 1942 и 1946 годы, когда турниры были отменены из-за Второй мировой войны.

Действующим победителем планетарного первенства является Франция, в финале 2018 года "трехцветные" обыграли Хорватию — 4:2 .

. Следующие Чемпионаты мира состоятся в Катаре (ноябрь-декабрь 2022 года), а также в США, Канаде и Мексике (лето 2026-го).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку