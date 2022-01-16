Ожидает результатов МРТ: лучший бомбардир сезона НБА травмировал колено (видео)

Бруклин остался без ключевого игрока.

Звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант травмировал колено во время матча регулярного чемпионата НБА против Нового Орлеана.

В первой половине встречи 33-летний баскетболист столкнулся с одноклубником Брюсом Брауном. Дюрант сразу стал держаться за колено.

Дюрант смог самостоятельно покинуть арену "Барклайс Центр", немного хромая. Кевин выразил надежду, что травма не слишком серьезная, но сказал, что команда дождется сегодняшних результатов МРТ, прежде чем решить, поедет ли он на следующую игру в Кливленде.

Дюрант лидирует в НБА по результативности с 29,7 очками за игру.

Читайте также:

В США тренера баскетбольной команды отстранили из-за победы со счетом 92:4

Со своей половины площадки: в матче НБА выполнили победный бросок одновременно с сиреной (видео)

Новогодний подарок: баскетболист НБА отправил болельщицу команды соперников в нокдаун (видео)