"Ожидаю нового вызова": Ярмоленко провел последний матч за "Вест Хэм" и попрощался с командой

"Ожидаю нового вызова": Ярмоленко провел последний матч за "Вест Хэм" и попрощался с командой

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко окончательно объявил о своем уходе из лондонского "Вест Хэма".

Неделю назад Ярмоленко сыграл последний домашний матч за "молотобойцев", после которого трогательно простился с болельщиками клуба. А в воскресенье, 22 мая, украинец в последний раз вышел на поле в футболке лондонцев - команда Андрея завершала сезон АПЛ выездным поединком против "Брайтона".

Встреча завершилась поражением "молотобойцев" со счетом 3:1. Ярмоленко сыграл последние десять минут матча, однако не смог помочь своей команде спасти хотя бы ничью.

После поединка Ярмоленко у себя в Instagram опубликовал пост, в котором еще раз сообщил, что покидает "Вест Хэм" и поблагодарил всю семью лондонского клуба.

"Пора поблагодарить "Вест Хэм" и сказать спасибо за четыре года, которые я провел в Лондоне. В каждом матче я отдавал все силы, каждый гол - это благодарность за поддержку болельщикам.

Обнимаю всех партнеров по команде, тренеров и работников клуба. Продолжаю верить в эту команду и желаю ей побед и удачи! Я жду нового вызова, очень хочу играть и побеждать! Сейчас все силы и все внимание - на важнейшие игры сборной Украины!” - написал Ярмоленко.

Напомним, Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" летом 2018 года, перейдя из "Боруссии" Дортмунд за 20 млн евро. За первую команду "молотобойцев" Андрей сыграл 86 матчей (34 - со старта), забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

В сезоне-2021/22 Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 32 матча во всех турнирах, забив три гола.

"Вест Хэм" завершил сезон на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков в 38 матчах. Лондонцы квалифицировались в Лигу конференций на следующий сезон.

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