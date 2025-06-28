"Ожидаю тяжелого поединка": экс-чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Реклама

Бывший чемпион мира во втором полулегком весе Робсон Консейсао поделился своим прогнозом на объединительный бой между чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

36-летний бразилец считает украинского боксера фаворитом грядущего поединка.

Робсон склоняется к тому, что Усик победит британца по очкам или нокаутам в поздних раундах.

Реклама

"Я снова вижу Усика фаворитом. Он уже понимает стиль Дюбуа и знает, как контролировать бой. Я ожидаю тяжелого поединка, но Усик должен победить – либо решением судей, либо поздним нокаутом, если Дюбуа на этот раз не предложит чего-нибудь действительно нового", – сказал Консейсаy в интервью LuckyPunch.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

Реклама

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Также мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш.