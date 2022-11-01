"П****ц Российской Федерации": украинский стронгмен мощно отпраздновал победу на турнире в США (видео)

Украинский стронгмен Алексей Новиков стал победителем престижного турнира Rogue Invitational Strongman Competition 2022, который состоялся в американском Остине.

По итогам соревнований 26-летний киевлянин набрал 49,5 балла. Своего ближайшего преследователя, американца Трея Митчелла, украинец обошел всего на полтора очка.

Тройку призеров замкнул канадец Митчелл Гупер (43,5 балла). Еще один украинец Павел Наконечный стал пятым (35 очков).

За эту победу Новиков заработал самый большой гонорар в карьере - 112 108 долларов.

Украинец бурно отреагировал на свой успех. Сразу после оглашения финального результата наш соотечественник не сдерживал эмоций.

"Слава Украине! Слава Нации! И п****ц Российской Федерации!" - громко прокричал Новиков на камеру.

Позже Алексей прокомментировал победу на своей странице в Instagram.

"Какое прекрасное окончание спортивного сезона. Как и все победы в этом году, эта также посвящена Украине и украинскому народу. Я вас люблю, вы непревзойденные, горд быть украинцем. Спасибо всем, кто приложил руку к тому, что я могу тренироваться в Украине, и как украинец, низкий поклон всем, кто защищает мою страну. Мы еще раз доказали на спортивной арене, что мы самые сильные. Еще немного осталось, и мы расцветем с небывалым размахом в своей сторонке. Каждый делает свою работу и делайте ее как можно лучше", - написал Новиков.

Напомним, в июле этого года Новиков во второй раз подряд стал чемпионом Strongman Classic. После своей победы в Лондоне стронгмен призвал всех донатить деньги на ВСУ. С начала полномасштабного российского вторжения Алексей активно занимается волонтерством, а свои призовые из соревнований жертвует на нужды украинской армии.

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