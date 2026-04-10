Падел как новый фитнес-тренд: почему этот вид спорта стремительно становится популярным в Украине

Сергей Стаховский и Андрей Шевченко играют в падел / Федерация падела Украины

Еще несколько лет назад поиск "идеальной тренировки" обычно заканчивался абонементом в спортзал. Сегодня этот сценарий все чаще меняется: люди ищут не просто нагрузку, а эмоцию, динамику и живое общение. Именно на этом пересечении и появляется падел — формат, постепенно меняющий представление о том, каким должен быть современный спорт.

Его популярность начала расти не из-за классических спортивных достижений, а благодаря лайфстайлу. Падел органично вписался в культуру отдыха: короткие матчи, формат 2 на 2, возможность объединить игру с общением — все это сделало его привлекательным для тех, кто не готов тратить годы на освоение сложных техник, но хочет оставаться активным.

В Украине этот тренд только формируется, но уже имеет четкие очертания. Падел постепенно выходит за пределы узкой спортивной среды и становится частью городского лайфстайла. Его выбирают не столько из-за моды, сколько из-за ощущений: это способ провести время, перезагрузиться и одновременно дать телу необходимое движение — без давления и истощения.

Почему падел вытесняет тренажерки

Главная причина – в ощущениях, которые дает игра.

Как объясняет звездный тренер, чемпион Украины и игрок сборной Станислав Архипов, падел кардинально отличается от классического фитнеса.

"Падел подходит для всех возрастов. Это суперсоциальная игра, которая больше похожа на тусовку, чем на спорт. Люди приходят не тренироваться, а получать эмоции — и именно это их удерживает", — говорит он.

Фото: Федерация падела Украины

В этом и состоит ключевая разница. Если тренажерный зал часто нуждается в дисциплине и усилиях "через не хочу", то падел работает иначе — из-за интереса и азарта.

"В зале ты заставляешь себя тренироваться. В паделе ты просто играешь — и даже не замечаешь, как получаешь физическую нагрузку", — добавляет тренер.

Польза для тела без перегрузки

Несмотря на легкость и игровой формат, падел дает ощутимый физический эффект.

"Это очень хорошее кардио. Чем выше уровень игры — тем больше нагрузка. Больше всего работают ноги — икры, бедра, ягодицы. Также включается корпус и рука", - объясняет Станислав Архипов.

Фото: Федерация падела Украины

В то же время тренер подчеркивает: падел — это не о "качалке", а о функциональной форме.

"Он не заменит силовые тренировки, если ваша цель — мышечная масса. Но как способ оставаться активным и выносливым — это один из лучших вариантов".

Легкий вход и быстрый прогресс

Еще одна причина, почему падел так быстро набирает популярность — доступность для новичков.

"В паделе очень низкий порог входа. Уже после нескольких занятий можно начать играть и даже участвовать в турнирах для начинающих", — отмечает Архипов.

Это создает эффект быстрого результата, редко встречающегося в спорте.

"Ты видишь прогресс почти сразу. И это очень мотивирует".

Фото: Федерация падела Украины

Почему на падел "подсаживаются"

Отдельный феномен — это желание возвращаться на корт.

"Это социальная игра. Ты постоянно взаимодействуешь с партнером, знакомишься с новыми людьми. И плюс — азарт. Это сочетание дает тот же эффект, из-за которого люди "подсаживаются", — объясняет Станислав Архипов.

Поэтому падел все чаще заменяет не только тренажерный зал, но и классические форматы отдыха.

Фото: Федерация падела Украины

Доступный ли падел в Украине

Пока этот вид спорта в Украине нельзя назвать полностью массовым. Основная причина — инфраструктура и стоимость.

"На старте падел был достаточно дорогим, особенно с тренером. Но если играть вчетвером и делить корт — это уже доступнее, чем теннис", — объясняет тренер.

В то же время ситуация быстро меняется: новые корты открываются в крупных городах и конкуренция постепенно снижает барьер входа.

Фото: Федерация падела Украины

Новый формат спорта

Сегодня падел — это уже не просто пришедший от звезд тренд. Это новый формат активности, объединяющий спорт, отдых и социальную жизнь.

И если раньше его выбирали преимущественно селебрити, то теперь он становится выбором тех, кто хочет получать от спорта не только результат, но и удовольствие.

Андрей Шевченко, Станислав Архипов и Сергей Ребров / Фото: Федерация падела Украины

"Я думаю, что сейчас идеальный момент, чтобы попробовать. Просто взять ракетку и выйти на корт", — подводит итог Станислав Архипов.

И похоже, что именно за таким форматом — будущее фитнеса.