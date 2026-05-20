Падел — спорт или социальный нетворкинг

Элина Свитолина и Сергей Стаховский / Фото: Федерация падела Украины

Еще несколько лет назад падел считался в Украине малоизвестной игрой, а сегодня вокруг него формируется целая спортивная и социальная культура. На корте все чаще можно увидеть не только профессиональных спортсменов, но и бизнесменов, инфлюэнсеров, представителей медиа и публичных людей. Именно поэтому падел все чаще называют не просто видом спорта, а новым форматом нетворкинга.

Известность падела в мире в значительной степени связана с его социальностью. Это парная игра, где важны коммуникация, взаимодействие и атмосфера. После матчей игроки остаются в современных спортивных комплексах, общаются, проводят неформальные встречи или просто отдыхают. Во многих странах Европы падел-клубы давно стали lifestyle-пространствами, где спорт сочетается с досугом.

Среди поклонников падела немало мировых звезд спорта таких как Златан Ибрагимович, Жерар Пике, Лионель Месси, Рафаэль Надаль, а также представители Формулы-1 и NBA. Для многих из них падел стал не только хобби, но и отдельным бизнес-направлением.

К примеру, Златан Ибрагимович еще в 2017 году запустил сеть клубов Padel Zenter в Швеции. Это современные спортивные комплексы с ресторанами, lounge-зонами, экипировками и пространствами для отдыха после игры.

"В паделе можно получать удовольствие, даже если ты не профессионал" , — объяснял Ибрагимович популярность этого вида спорта во время турнира Milano Premier Padel.

Похожий формат постепенно развивается и в Украине. Одним из самых громких проектов стал SVITO Padel Club, который открыли Элина Свитолина и Сергей Стаховский в Киеве. Комплекс включает в себя семь кортов, зоны отдыха, кафе и пространство для общения игроков после тренировок и матчей.

"Падел как повод встречаться, и место, куда захочется возвращаться ", — так в SVITO Padel Club описали идею своего пространства.

В то же время падел продолжает развиваться и как профессиональный спорт. В Украине уже сформирована национальная сборная, которая принимает участие в международных соревнованиях, а также активно расширяется инфраструктура. Как отмечает Федерация падела Украины, до конца 2026 года в стране планируется больше 300 кортов.

Так что сегодня падел — это уже гораздо больше, чем просто игра. Для кого-то это спорт, тренировки и турниры, для кого-то — способ отдыха, а для кого-то — новая среда знакомств, общения и возможностей.

