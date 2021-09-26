Падение "шпор" продолжается: "Арсенал" победил "Тоттенхэм" в лондонском дерби в АПЛ

"Канониры" выдали мощный старт и заслуженно победили.

Лондонский "Арсенал" обыграл земляков из "Тоттенхэма" в дерби в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Эмирейтс" завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

"Канониры" решили исход поединка в свою пользу еще до перерыва. На 12-й минуте их вперед вывел Эмил Смит-Роу. На 27-й минуте он записал в свой актив еще и результативную передачу на Пьера-Эмерика Обамеянга.

Спустя еще семь минут счет стал уже разгромным. В третий раз "шпор" огорчил Букайо Сако. "Тоттенхэм" смог лишь забить гол престижа. На 79-й минуте Сон Хын Мин установил окончательный счет в поединке.

"Арсенал" одержал третью победу подряд в Чемпионате, набрал 9 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

"Тоттенхэм" потерпел третье поражение кряду, имеет в активе те же 9 баллов и идет 11-м.

В 7-м туре "Арсенал" 2 октября в гостях сыграет с "Брайтоном". "Тоттенхэм" на следующий день примет "Астон Виллу".

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