Пафос – Динамо: букмекеры сделали прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" – "Пафос" / © ФК Динамо Киев

Реклама

Во вторник, 12 августа, киевское "Динамо" встретится с кипрским "Пафосом" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Альфамега" в Лимасоле. Начало игры – в 20:00 по Киеву.

В первом матче, который состоялся 5 августа в польском Люблине, чемпион Украины проиграл обладателю золотых медалей чемпионата Кипра со счетом 0:1.

Реклама

Прогноз букмекеров на матч Пафос – Динамо

Незначительным фаворитом ответного поединка букмекеры считают "Динамо". На победу "бело-синих" можно поставить с коэффициентом 2,47. Ничья – 3,30. Выигрыш "Пафоса" – 2,87.

А вот в двухматчевой дуэли аналитики склоняются к триумфу кипрского клуба. На выход "Пафоса" в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,42. Итоговый успех киевлян – 2,85.

Читайте также: Пафос – Динамо: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с триумфатором пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия).

Реклама

Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сразится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Напомним, "Динамо" стартовало со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому подопечные Александра Шовковского гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.