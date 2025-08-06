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Пафос – Динамо: букмекеры сделали прогноз на ответный матч квалификации Лиги чемпионов
Фаворитом двухматчевого противостояния аналитики считают кипрский клуб.
Во вторник, 12 августа, киевское "Динамо" встретится с кипрским "Пафосом" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Альфамега" в Лимасоле. Начало игры – в 20:00 по Киеву.
В первом матче, который состоялся 5 августа в польском Люблине, чемпион Украины проиграл обладателю золотых медалей чемпионата Кипра со счетом 0:1.
Прогноз букмекеров на матч Пафос – Динамо
Незначительным фаворитом ответного поединка букмекеры считают "Динамо". На победу "бело-синих" можно поставить с коэффициентом 2,47. Ничья – 3,30. Выигрыш "Пафоса" – 2,87.
А вот в двухматчевой дуэли аналитики склоняются к триумфу кипрского клуба. На выход "Пафоса" в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,42. Итоговый успех киевлян – 2,85.
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Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с триумфатором пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия).
Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сразится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).
Напомним, "Динамо" стартовало со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому подопечные Александра Шовковского гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.