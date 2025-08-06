Пафос – Динамо: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" – "Пафос" / © ФК Динамо Киев

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Во вторник, 12 августа, киевское "Динамо" сыграет с кипрским "Пафосом" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Альфамега" в Лимасоле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 5 августа в польском Люблине, чемпион Украины проиграл обладателю золотых медалей чемпионата Кипра со счетом 0:1.

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Где смотреть матч Пафос – Динамо

Матч "Пафос" – "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал "2+2" и платформа онлайн-телевидения "Киевстар ТВ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Пафос" – "Динамо".

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с триумфатором пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия).

Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сразится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

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Напомним, "Динамо" стартовало со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому подопечные Александра Шовковского гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.