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Пафос – Динамо: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги чемпионов
"Бело-синие" попытаются взять реванш у чемпиона Кипра за поражение в первой игре и выйти в следующую стадию турнира.
Во вторник, 12 августа, киевское "Динамо" сыграет с кипрским "Пафосом" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Альфамега" в Лимасоле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
В первой встрече между командами, которая состоялась 5 августа в польском Люблине, чемпион Украины проиграл обладателю золотых медалей чемпионата Кипра со счетом 0:1.
Где смотреть матч Пафос – Динамо
Матч "Пафос" – "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал "2+2" и платформа онлайн-телевидения "Киевстар ТВ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Пафос" – "Динамо".
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с триумфатором пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия).
Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сразится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).
Напомним, "Динамо" стартовало со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому подопечные Александра Шовковского гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.