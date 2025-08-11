Пафос – Динамо: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" – "Пафос" / © ФК Динамо Киев

Во вторник, 12 августа, киевское "Динамо" сыграет с кипрским "Пафосом" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Альфамега" в Лимасоле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся 5 августа в польском Люблине, чемпион Украины проиграл обладателю "золота" чемпионата Кипра со счетом 0:1.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с триумфатором пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия). В первом поединке белградская команда на выезде обыграла клуб из Познани со счетом 3:1.

Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сразится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). В первом матче израильский коллектив в гостях выиграл со счетом 2:1.

Отметим, что "Динамо" стартовало со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому подопечные Александра Шовковского гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Пафос" – "Динамо".