"Пакеты не забывайте, отсидеться не получилось": Долгополов потроллил россиян из-за объявленной мобилизации

Украинский экс-теннисист жестко высмеял россиян, которым теперь придется положить еще больше своих жизней из-за больных амбиций кремлевского "фюрера" Владимира Путина.

"Ой, оказалось теперь вместо страха палки и нытья, придется идти умирать. Не сложно было догадаться об этой вполне логичной цепочке, но профессор и россияне до этого не дошли. Пакеты не забывайте, отсидеться не получилось", - написал Долгополов в Twitter.

Ой, оказалось теперь вместо страха дубинки и нытья, придется идти умирать. Несложно было догадаться об этой вполне логичной цепочке, но профессор и россияне до этого не дошли. Пакеты не забывайте, отсидеться не вышло – Alex Dolgopolov (@TheDolgo) September 21, 2022

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Леся Цуренко обратилась к россиянам после объявления в стране-агрессоре частичной мобилизации.

Напомним, 21 сентября, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Диктатор в обращении к народу РФ подчеркнул, что мол против России воюет "коллективный Запад", поэтому такое решение является вынужденным.

Россияне вышли на первые акции протеста против мобилизации. Сообщения об акциях в России поступают из Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска и Иркутска. В Иркутске ОМОН разогнал акцию, на которую собралось около 60 человек. Есть задержания.

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