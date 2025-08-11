- Дата публикации
- Категория
- Проспорт
Пакш – Полесье: букмекеры сделали прогноз на ответный матч квалификации Лиги конференций
Аналитики не сомневаются, что житомирский клуб выйдет в следующую стадию.
В четверг, 14 августа, житомирское "Полесье" сыграет против венгерского "Пакша" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Фехервар Ути" в венгерском городе Пакш. Начало – в 20:00 по киевскому времени.
В первой встрече между командами, которая состоялась 7 августа в словацком городе Пряшев, подопечные Руслана Ротаня разгромили соперника со счетом 3:0.
Прогноз букмекеров на матч Пакш – Полесье
Фаворитом ответного поединка букмекеры считают венгерский клуб. На победу "Пакша" есть возможность сделать ставку с коэффициентом 2,19. Ничья – 3,40. Выигрыш "Полесья" – 3,15.
В то же время аналитики не сомневаются, что житомирский клуб выйдет в следующую стадию по итогам двухматчевого противостояния. На это можно поставить с коэффициентом 1,01. Выход "Пакша" в следующий раунд станет огромной сенсацией – 12,00.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где сразится с итальянской "Фиорентиной". Проигравший вылетит из еврокубков.
Напомним, "Полесье" начало выступления в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций, где прошло "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1).
"Пакш" стартовал с первого раунда квалификации Лиги Европы, где вылетел от румынского "ЧФР Клужа" (0:0, 0:3). Затем венгерский клуб во втором раунде отбора Лиги конференций одолел словенский "Марибор" (1:0, 1:1).
Ранее сообщалось, что "Полесье" дома проиграло "Колосу" (0:1) во втором туре УПЛ.