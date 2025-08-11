- Дата публикации
Пакш – Полесье: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги конференций
В первом поединке подопечные Руслана Ротаня одержали разгромную победу.
В четверг, 14 августа, житомирское "Полесье" сыграет против венгерского "Пакша" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Фехервар Ути" в венгерском городе Пакш. Начало – в 20:00 по киевскому времени.
В первой встрече между командами, которая состоялась 7 августа в словацком городе Пряшев, подопечные Руслана Ротаня разгромили соперника со счетом 3:0.
Где смотреть матч Пакш – Полесье
Матч "Пакш" – "Полесье" в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где сразится с итальянской "Фиорентиной". Проигравший вылетит из еврокубков.
Напомним, "Полесье" начало выступления в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций, где прошло "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1).
"Пакш" стартовал с первого раунда квалификации Лиги Европы, где вылетел от румынского "ЧФР Клужа" (0:0, 0:3). Затем венгерский клуб во втором раунде отбора Лиги конференций одолел словенский "Марибор" (1:0, 1:1).
Ранее сообщалось, что "Полесье" дома проиграло "Колосу" (0:1) во втором туре УПЛ.