Палкин изданию Daily Mail: если мир не поможет остановить войну в Украине, завтра она будет в Центральной Европе

Палкин изданию Daily Mail: если мир не поможет остановить войну в Украине, завтра она будет в Центральной Европе

Российская армия уничтожает мирные города и их жителей, убивает детей, это преступления против человечности, за которые должны нести ответственность все причастные. Об этом в интервью изданию Daily Mail заявил генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин.

По его словам, Украина может продолжать сдерживать оккупантов и выиграть войну, но для это нужна дополнительная помощь и поддержка в усилиях по отражению атак Путина со стороны всего цивилизованного мира. «Я верю, что Украина выиграет эту войну. Но нам нужна поддержка. Сегодня Украина борется не только за свою землю, Украина защищает всю Европу и ценность свободного демократического мира. Если мы вместе не остановим эту войну, завтра она будет в Центральной Европе», - заявил он.

Палкин также отметил, что любые разговоры о будущем возможны только после окончания войны. «Мы будем думать и говорить о будущем на следующий день после окончания войны. На данный момент у нас совсем другие приоритеты и цели – они нацелены на нашу победу, и мы приложим все усилия для победы».

Гендиректор Шахтера также заявил, что разделяет мнение Рината Ахметова о том, что Украина выиграет эту войну и будет восстановлена.

«Он готов вложить все свои силы и средства, чтобы Украина выздоровела и снова стала сильной и процветающей страной. Я разделяю точку зрения президента и уверен