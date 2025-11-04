Палкин ответил на громкое заявление Суркиса после судейского скандала в Классическом

Сергей Палкин / © ФК Шахтер

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин ответил на громкое заявление президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса после судейского скандала в очном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26.

"Откровенно говоря, я удивлен комментариями господина Суркиса. Давайте посмотрим на два наших последних матча с "Динамо". Безусловно, они были эмоциональными – именно за это мы и любим футбол. Эксперты и болельщики единодушно отмечают, что давно не было таких ярких и напряженных классико. Это важно сегодня для украинского футбола.

Если же оценивать не эмоции, а саму игру, то в обоих матчах "Шахтер" выглядел сильнее соперника. В первом кубковом поединке в течение двух третей встречи на поле доминировала одна команда – "Шахтер". В конце "Динамо" удалось воспользоваться нашими ошибками и пройти дальше, мы приняли это поражение достойно и пожали руки. Второй матч – уже в чемпионате – подтвердил, что это игровое доминирование было не случайным: мы заслуженно победили и подарили болельщикам не только результат, но и красивый, содержательный футбол.

Господин Суркис сказал: "Я долго молчал". Но стоит "Динамо" впервые за полтора года проиграть в чемпионате – и мы слышим громкие эмоциональные заявления.

Мы в "Шахтере" говорим о проблемах судейства давно и последовательно. При этом отмечаем качественную работу арбитров, когда она действительно заслуживает признания, как это было после кубкового матча, о чем говорил наш главный тренер Арда Туран. Что касается последней игры с "Динамо", по нашему мнению, там были ошибки судей. В частности, гол соперника был забит с нарушением правил: игрок "Динамо" находился в офсайде. Мы официально направляем обращение в Комитет арбитров по этому эпизоду. Также эпизод с Ярмоленко, когда он схватил за горло и фактически душил Валерия Бондаря, очевидно тянет на удаление, но остался без внимания.

Тема судейства действительно острая, и большинство клубов об этом говорят. Все – кроме "Динамо". И показательно, что они начали ее поднимать именно после первого поражения. Мы в "Шахтере" предпочитаем говорить не эмоциями, а фактами", – цитирует Палкина официальный сайт "Шахтера".

Напомним, Классическое на "Арене Львов" завершилось победой "горняков" со счетом 3:1 . Комитет арбитров УАФ после поединка признал, что судьи допустили ошибку, не назначив пенальти в ворота "Шахтера" за фол защитника донецкого клуба Ефима Конопли против вингера "бело-синих" Шолы Огунданы в штрафной площадке.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Александр Шовковский "разнес" судейство в матче УПЛ против "Шахтера", назвав его "беспределом".

Победа в Классическом позволила "Шахтеру" (24 очка) укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Динамо" (20 баллов) осталось на втором месте.

Также "Шахтер" прервал беспроигрышную серию "Динамо" в УПЛ, которая была рекордной в истории столичного клуба.

Напомним, игрок "Шахтера" прокомментировал стычку с лидером "Динамо" Андреем Ярмоленко, который схватил его за горло в Классическом.