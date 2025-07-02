Палмейрас – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира

"Челси" / © Associated Press

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В субботу, 5 июля, бразильский "Палмейрас" и английский "Челси" сразятся в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

Поединок состоится на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

"Палмейрас" вышел в плей-офф с первого места квартета A. "Зелено-белые" на групповом этапе сыграли вничью с португальским "Порту" (0:0), обыграли египетский "Аль-Ахли" (2:0) и сыграли вничью с американским "Интером" Майами (2:2), после чего в 1/8 финала одолели бразильский "Ботафого" (1:0 по итогам экстра-таймов).

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"Челси" пробился в плей-офф со второй позиции квартета D. Лондонцы победили американский "Лос-Анджелес" (2:0), потерпели поражение от бразильского "Фламенго" (1:3) и разгромили тунисский "Эсперанс" (3:0). В 1/8 финала "синие" разбили португальскую "Бенфику" (4:1 по итогам экстра-таймов).

Где смотреть матч Палмейрас – Челси

В Украине матч "Палмейрас" – "Челси" можно посмотреть в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.

Также поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, игру покажет платформа DAZN, но без украинских комментаторов.

Ставки букмекеров на матч Палмейрас – Челси

Фаворитом матча букмекеры считают английский клуб. На победу "Челси" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,11. Ничья – 3,30. Выигрыш бразильского клуба по итогам 90 минут поединка – 3,85.

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На выход лондонцев в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,55. Триумф "Палмейраса" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 2,52.

Победитель пары "Палмейрас" – "Челси" в полуфинале сыграет с триумфатором матча "Флуминенсе" (Бразилия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что определены все четвертьфинальные пары Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

На нашем сайте также можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

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Напомним, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.