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Палмейрас – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира
Победитель этого поединка в полуфинале сыграет с триумфатором пары "Флуминенсе" (Бразилия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).
В субботу, 5 июля, бразильский "Палмейрас" и английский "Челси" сразятся в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.
Поединок состоится на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в городе Филадельфия. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени.
"Палмейрас" вышел в плей-офф с первого места квартета A. "Зелено-белые" на групповом этапе сыграли вничью с португальским "Порту" (0:0), обыграли египетский "Аль-Ахли" (2:0) и сыграли вничью с американским "Интером" Майами (2:2), после чего в 1/8 финала одолели бразильский "Ботафого" (1:0 по итогам экстра-таймов).
"Челси" пробился в плей-офф со второй позиции квартета D. Лондонцы победили американский "Лос-Анджелес" (2:0), потерпели поражение от бразильского "Фламенго" (1:3) и разгромили тунисский "Эсперанс" (3:0). В 1/8 финала "синие" разбили португальскую "Бенфику" (4:1 по итогам экстра-таймов).
Где смотреть матч Палмейрас – Челси
В Украине матч "Палмейрас" – "Челси" можно посмотреть в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт и местных телеканалах Суспільного.
Также поединок будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, игру покажет платформа DAZN, но без украинских комментаторов.
Ставки букмекеров на матч Палмейрас – Челси
Фаворитом матча букмекеры считают английский клуб. На победу "Челси" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,11. Ничья – 3,30. Выигрыш бразильского клуба по итогам 90 минут поединка – 3,85.
На выход лондонцев в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,55. Триумф "Палмейраса" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 2,52.
Победитель пары "Палмейрас" – "Челси" в полуфинале сыграет с триумфатором матча "Флуминенсе" (Бразилия) – "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия).
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