Памяти "короля футбола": видео лучших голов в карьере легендарного Пеле

Знаменитый футболист ушел из жизни в возрасте 82 лет.

В четверг, 29 декабря, умер легендарный бразильский футболист Пеле.

Единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу последний месяц своей жизни провел в больнице, куда был госпитализирован 29 ноября на фоне респираторной инфекции.

В последнее время здоровье "короля футбола" резко ухудшилось. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. С тех пор он проходил курс лечения, однако химиотерапия уже не помогала.

Рак прогрессировал и вызвал проблемы с почками и сердцем. Последние дни своей жизни Пеле провел с родными в больнице Сан-Паулу, где получал паллиативную помощь.

Вашему вниманию подборка лучших голов одного из самых выдающихся игроков в истории футбола.

Читайте также:

Легендарный Пеле обратился к фанатам на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья

Находится в тяжелом состоянии: организм "Короля футбола" Пеле больше не реагирует на химиотерапию

"Этот конфликт приносит только боль, страх, ужас и мучения": легендарный Пеле призвал Путина остановить войну в Украине