Панатинаикос – Днепр-1: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов

Во вторник, 1 августа, "Днепр-1" сыграет против греческого "Панатинаикоса" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Поединок состоится в Афинах на стадионе "Апостолос Николаидис". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Первый матч между командами прошел 25 июля в словацком городе Кошице. В нем днепровский коллектив уступил вице-чемпиону Греции со счетом 1:3 .

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с французским "Марселем" украинца Руслана Малиновского.

Проигравшая команда продолжит борьбу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где ее соперником станет чешская "Славия".

Где смотреть матч Панатинаикос – Днепр-1

На территории Украины поединок "Панатинаикос" – "Днипро-1" в прямом эфире покажут телеканал УНИАН и Youtube-канал FootballHub.

На нашем сайте также будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Панатинаикос" – "Днепр-1".

Прогнозы букмекеров на матч Панатинаикос – Днепр-1

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего матча является греческий клуб. На победу "Панатинаикоса" можно поставить с коэффициентом 1,64. Ничья – 4,35. Выигрыш днепрян – 6,00.

Проход команды Александра Кучера в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов станет огромной сенсацией, вероятность которой оценивается коэффициентом 20,00. Выход дальше "Панатинаикоса" – 1,01.

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