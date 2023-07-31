Панатинаикос – Днепр-1: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Смотрите в прямом эфире ответный поединок 2-го раунда отбора ЛЧ между украинским и греческим клубами.

Во вторник, 1 августа, "Днепр-1" сыграет против греческого "Панатинаикоса" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Поединок состоится в Афинах на стадионе "Апостолос Николаидис". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

В первом матче между этими командами, который состоялся 25 июля в словацком городе Кошице, днепровский коллектив уступил вице-чемпиону Греции со счетом 1:3 .

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с французским "Марселем" украинца Руслана Малиновского.

Проигравшая команда продолжит борьбу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где ее соперником станет чешская "Славия".

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Панатинаикос" – "Днепр-1".

Напомним, "Днепр-1" впервые в клубной истории играет в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом сезоне подопечные Александра Кучера выиграли серебряные награды чемпионата Украины.

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