Панатинаикос – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги Европы

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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В четверг, 7 августа, донецкий "Шахтер" встретится с греческим "Панатинаикосом" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26.

Поединок состоится на Олимпийском стадионе "Спирос Луис" в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

"Шахтер" в первом раунде отбора Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0), а во втором оказался сильнее турецкого "Бешикташ" (4:2, 2:0).

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"Панатинаикос" во 2-м квалифай-раунде Лиги чемпионов вылетел от шотландского "Рейнджерс" (0:2, 1:1).

Где смотреть матч Панатинаикос – Шахтер

Матч "Панатинаикос" – "Шахтер" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Панатинаикос" – "Шахтер".

Ставки букмекеров на матч Панатинаикос – Шахтер

Совсем незначительным фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Панатинаикос". На победу греческого клуба можно поставить с коэффициентом 2,52. Ничья – 3,55. Выигрыш "Шахтера" – 2,61.

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А вот в двухматчевой дуэли аналитики отдают предпочтение уже "горнякам". На выход подопечных Арды Турана в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,46. Итоговый успех "Панатинаикоса" – 2,55.

Ответный поединок будет номинально домашним для украинского клуба и состоится в четверг, 14 августа, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове (начало – в 21:00 по киевскому времени).

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, а проигравший сыграет в раунде плей-офф отбора Лиги конференций. Жеребьевка состоится в понедельник, 4 августа.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" представил третий комплект формы на сезон-2025/26.

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