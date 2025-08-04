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Панатинаикос – Шахтер: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы
Текстовый репортаж первого поединка "горняков" против греческого клуба.
В четверг, 7 августа, донецкий "Шахтер" сыграет с греческим "Панатинаикосом" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2025/26.
Поединок состоится на Олимпийском стадионе "Спирос Луис" в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.
"Шахтер" в первом раунде отбора Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0), а во втором оказался сильнее турецкого "Бешикташа" (4:2, 2:0).
"Панатинаикос" во 2-м квалифай-раунде Лиги чемпионов вылетел от шотландского "Рейнджерс" (0:2, 1:1).
Ответный поединок между "Шахтером" и "Панатинаикосом" будет номинально домашним для украинского клуба и состоится в четверг, 14 августа, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове (начало – в 21:00 по киевскому времени).
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где встретится с турецким "Самсунспором". Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги конференций сразится с проигравшим пары "Серветт" (Швейцария) - "Утрехт" (Нидерланды).
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Панатинаикос" – "Шахтер".