ПАОК — Динамо: букмекеры сделали прогноз на ответный матч квалификации Лиги Европы

"Динамо" — ПАОК / © ФК Динамо Киев

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В четверг, 30 июля, киевское "Динамо" сразится с греческим ПАОКом в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Тумба" в греческом городе Салоники. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Первая игра между командами состоялась 23 июля в польском Люблине и завершилась поражением "Динамо" со счетом 2:3.

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Прогноз букмекеров на матч ПАОК — Динамо

Фаворитом поединка букмекеры считают ПАОК. На победу греческого клуба можно поставить с коэффициентом 1,88. Ничья — 3,60. Выигрыш киевлян — 3,80.

На проход ПАОКа в следующую стадию принимают ставки с коэффициентом 1,13. Итоговый успех "Динамо" — 5,33.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги Европы сыграет с триумфатором противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия), а проигравший в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).

Отметим, что "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

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Ранее сообщалось, что фанаты ПАОКа вывесили российский флаг на матче с "Динамо" в квалификации Лиги Европы.

Также мы рассказывали, что фанаты "Копенгагена" поддержали Украину во время матча с "Полесьем" в отборе Лиги конференций.

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