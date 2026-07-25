ПАОК — Динамо: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы

"Динамо" — ПАОК / © ФК Динамо Киев

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В четверг, 30 июля, киевское "Динамо" встретится с греческим ПАОКом в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Тумба" в греческом городе Салоники. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

Первая игра между командами состоялась 23 июля в польском Люблине и завершилась поражением "Динамо" со счетом 2:3.

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Где смотреть матч ПАОК — Динамо

На территории Украины поединок ПАОК — "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Также игру можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги Европы сыграет с триумфатором противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия), а проигравший в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).

Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.

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