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ПАОК — Динамо: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы
"Бело-синие" попытаются взять реванш после поражения в первой встрече и пробиться в следующую стадию.
В четверг, 30 июля, киевское "Динамо" встретится с греческим ПАОКом в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2026/27.
Поединок состоится на стадионе "Тумба" в греческом городе Салоники. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.
Первая игра между командами состоялась 23 июля в польском Люблине и завершилась поражением "Динамо" со счетом 2:3.
Где смотреть матч ПАОК — Динамо
На территории Украины поединок ПАОК — "Динамо" в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Также игру можно будет посмотреть на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги Европы сыграет с триумфатором противостояния "Хаммарбю" (Швеция) — "Андерлехт" (Бельгия), а проигравший в 3-м этапе отбора Лиги конференций сразятся с побежденным в паре "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА София (Болгария).
Напомним, "Динамо" начало новый еврокубковый сезон матчами с румынской "Университетей" из Клужа-Напоки. Оба поединка завершились вничью (0:0), но в серии пенальти подопечные Игоря Костюка завоевали путевку во 2-й раунд квалификации Лиги Европы.