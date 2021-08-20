Парад нереализованных моментов: "Заря" потерпела разгромное поражение от "Рапида" в Лиге Европы (видео)

"Мужики" проиграли, не использовав уйму моментов.

Луганская "Заря" разгромно проиграла венскому "Рапиду" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Выездная для "мужиков" встреча завершилась со счетом 0:3.

Уже в дебюте поединка "мужиков" вперед мог вывести Аллахьяр Сайядманеш, однако он, уже обыграв вратаря хозяев, пробил не сильно, позволив тем самым игроку "Рапида" выбить мяч, который катился в ворота.

Австрийцы же забили после своего первого реального момента. Никита Шевченко ошибся при передаче, хозяева молниеносно вывели на ударную позицию Таксиархиса Фунтаса, и тот открыл счет.

ЛЕ | Плей-офф раунд 2021 | Рапид - Заря – 1:0. Видео гола Таксиархиса Фунтаса (29`)

Почти сразу восстановить паритет мог Владислав Кабаев, но его удар из великолепной позиции пришелся по центру ворот и стал легкой добычей для вратаря.

Второй тайм луганчане начали очень мощно и не забили лишь чудом. Два отличных момента имел тот же Аллахьяр, еще один - снова Кабаев. Парад неудачной игры в завершающей стадии атаки поддержали Максим Имереков и Шахаб Зейхеди.

Неудивительно, что "Рапид" в конечном итоге наказал "Зарю" за такую расточительность. Сначала Эрджан Кара реализовал выход один на один с Шевченко.

Еще через несколько минут точку в матче поставил Марко Грюль, замкнувший прострел от партнера после чудовищной ошибки Жуниньо - бразилец не смог обработать мяч и потерял его перед собственной штрафной площадью.

Ответный матч команды проведут 26 августа на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало поединка - в 19:30.

Победитель противостояния выйдет в групповую стадию Лиги Европы, проигравший - в групповую стадию Лиги конференций.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку