Паралимпиада-2020: Украина получила еще две золотые медали на Играх в Токио

Паралимпиада-2020: Украина получила еще две золотые медали на Играх в Токио

В активе нашей сборной уже 77 наград.

Золотым оказалось утро 2 сентября для украинских паралимпийцев в Токио.

Также читайте Паралимпийские игры-2020: полное расписание всех соревнований в инфографике

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Так, легкоатлет Владислав Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину, его результат 6 метров 59 сантиметров. И это новый рекорд Европы. Впечатляющий отрыв от соперников продемонстрировала Мария Помазан в секторе для толкания ядра. Ближайшую конкурентку она опередила на целых три метра. И завоевала еще одну золотую медаль.

Таким образом, в командном зачете Украина на 5 месте. В активе нашей сборной уже 77 наград.

Напомним, 24 августа — 5 сентября 2021 года в Токио происходят Паралимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Украину на Играх представляют 143 паралимпийца, они выступают в 15 из 22 видов спорта.

Паралимпиада в Токио: легкоатлет Владислав Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку