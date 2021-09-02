Паралимпиада-2020: Украина получила еще две золотые медали на Играх в Токио

В активе нашей сборной уже 77 наград.
Золотым оказалось утро 2 сентября для украинских паралимпийцев в Токио.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
Так, легкоатлет Владислав Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину, его результат 6 метров 59 сантиметров. И это новый рекорд Европы. Впечатляющий отрыв от соперников продемонстрировала Мария Помазан в секторе для толкания ядра. Ближайшую конкурентку она опередила на целых три метра. И завоевала еще одну золотую медаль.
Таким образом, в командном зачете Украина на 5 месте. В активе нашей сборной уже 77 наград.
Напомним, 24 августа — 5 сентября 2021 года в Токио происходят Паралимпийские игры-2020. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Украину на Играх представляют 143 паралимпийца, они выступают в 15 из 22 видов спорта.